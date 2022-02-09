В Ноябрьске на ул. Ленина появятся теплые остановки

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске появятся новые теплые остановки. Их установят на ул. Ленина после запланированного ремонта. Также еще несколько отапливаемых павильонов поставят на ул. Высоцкого, после реконструкции второго участка. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава города Алексей Романов.

А пока градоначальник проверил уже имеющиеся остановки на ул. Высоцкого.

- Остановочные пункты уже подключены к электрическим сетям. Сейчас идет настройка Интернета. Здесь обустроят точки доступа WI-FI, будет тревожная кнопка для вызова спецслужб. Предусмотрены зарядки для телефонов, - пишет мэр.

Также глава города предлагает жителям выразить свое мнение по поводу остановочных комплексов. Предложения можно оставлять в комментариях в соцсетях на страницах главы города и администрации Ноябрьска.