Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги сформирован новый состав Общественной палаты. В него вошли девять активных северян, которые будут представлять интересы жителей городского округа.

Главой Общественной палаты вновь стал Никита Чубшвец - председатель «ЭкоМир-Лабытнанги».

- Вместе нам предстоит не только прожить, но и стать организаторами, во многом участниками интересных, объединяющих жителей городского округа событий. Они будут посвящены Году культурного наследия народов России, Году экологии на Ямале, а еще - Году семьи в Семи лиственницах, - рассказала глава Лабытнанги и Харпа Марина Трескова.

Кстати, впервые в составе Общественной палаты представитель Харпа - Дмитрий Воронцов, который неравнодушен ко всему, что происходит в поселке.