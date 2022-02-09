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Общество9 февраля 2022 2:33

В Лабытнанги сформирован новый состав Общественной палаты

В него вошли девять активных северян
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги сформирован новый состав Общественной палаты. В него вошли девять активных северян, которые будут представлять интересы жителей городского округа.

Главой Общественной палаты вновь стал Никита Чубшвец - председатель «ЭкоМир-Лабытнанги».

- Вместе нам предстоит не только прожить, но и стать организаторами, во многом участниками интересных, объединяющих жителей городского округа событий. Они будут посвящены Году культурного наследия народов России, Году экологии на Ямале, а еще - Году семьи в Семи лиственницах, - рассказала глава Лабытнанги и Харпа Марина Трескова.

Кстати, впервые в составе Общественной палаты представитель Харпа - Дмитрий Воронцов, который неравнодушен ко всему, что происходит в поселке.