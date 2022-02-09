Погода на Ямале на 9 февраля: выглянет солнце

Погода на Ямале на 9 февраля Фото: Вера Зенина

В среду, 9 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, утром - снег. Днем -15, ночью -18. Ветер 7-10 м/с.

Надым: пасмурно. Днем -15, ночью -18. Ветер 8-12 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем -23, ночью -26. Ветер 5-9 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -20, ночью -18. Ветер 8-10 м/с.

Губкинский: ясно. Днем -24, ночью -27. Ветер 6-9 м/с.

Тарко-Сале: ясно. Днем -24, ночью -27. Ветер 5-7 м/с.

Лабытнанги: облачно. Днем -15, ночью -19. Ветер 6-8 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем -24, ночью -26. Ветер 6-8 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже: