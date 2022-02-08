Фото: Правительство ЯНАО

Для ямальских пенсионеров стало доступно еще больше бесплатных кружков и секций. Все они - участники пилотной программы «Ямальское долголетие», которым выдается от 60 до 500 тысяч рублей. На эти средства они организуют оздоровительные, досуговые, культурные, спортивные и образовательные занятия для пожилых жителей Ноябрьска, Лабытнанги и Пуровского района, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Посетить досуговые учреждения могут неработающие женщины старше 50 лет и мужчины старше 55 лет. Для них доступны занятия по скандинавской ходьбе, кожевенному ремеслу, рисованию, плаванию, компьютерной грамотности, игре в шахматы и многое другое - всего 38 направлений.

Всего к программе планируется привлечь более 2 тысяч человек. В дальнейшем проект распространят по всему региону.

- «Ямальское долголетие» набирает популярность. В этом году перечень мероприятий для старшего поколения увеличен почти в два раза. Проект привлекателен как для пенсионеров, которые могут заниматься бесплатно любимым хобби до двух раз в неделю, так и партнеров, получающих хорошее финансовое подспорье для работы, - рассказала заместитель директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Евгения Грачева.