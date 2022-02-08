В Новом Уренгое вахтовик украл из магазина одежду, надев ее на себя Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении жителя Оренбургской области, работавшего в газовой столице вахтовым методом. Как сообщили в региональном УМВД, молодой человек украл из магазина одежду.

- Заявление о краже поступило 3 февраля 2022 года от директора магазина. В нем говорилось, что неизвестное лицо тайно похитило мужские брюки и джемпер, причинив ущерб на сумму более 7 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве.

В ходе проверки полицейские установили, что злоумышленник зашел в примерочную, сорвал с одежды «антикражу», надел ее на себя и вышел незамеченным.

На данный момент похищенное изъято и возвращено в магазин. Сам парень вину признает и раскаивается, однако уголовное дело на него уже заведено. Он обвиняется по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».