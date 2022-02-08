За прошедший год тюменские энергетики рассказали о правилах электробезопасности 14 тысячам детей

Фото: «Россети Тюмень»

Специалисты «Россети Тюмень» уделяют особое внимание профилактике электротравматизма сторонних лиц на энергообъектах, в особенности это касается детей. В связи с этим работники предприятия провели в 2021 году 331 занятие на соответствующие темы в учебных заведениях Тюменского макрорегиона, участие в них приняли 14 тысяч человек. Ребятам рассказали о правилах поведения вблизи энергообъектов и как нужно обращаться с электроприборами.

Также во время уроков с энергетиками дети узнали о природе возникновения электрической энергии, ее полезных и опасных свойствах и познакомились с предупреждающими знаками. Для лучшего усвоения материала работники использовали специально разработанный методический материал: мультимедийные презентации и видеоролики. Отметим, что из-за распространения коронавирусной инфекции занятия проходили в дистанционном формате.

Кроме школ и детских садов специалисты «Россети Тюмень» проводили разъяснительные беседы в спортивных учреждениях, оздоровительных и пришкольных лагерях, а также на детских площадках. Особая работа велась Интернете - энергетики размещали в городских сообществах социальных сетей профилактические материалы и делали рассылки для родителей в различных мессенджерах.

Как результат, в 2021 году в зоне ответственности предприятия не было зафиксировано ни одного несчастного случая с участием несовершеннолетних.