На Ямале состояние пациентов с легким течением коронавируса контролируется дистанционно

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале врачи поликлиник дистанционно контролируют состояние пациентов с легким течением коронавируса. Как сообщила в пресс-службе регионального правительства, во время пятой волны основная нагрузка легла на амбулаторное звено здравоохранения: сегодня лечение на дому проходят более 12 тысяч северян.

- Нами сформирован перечень вопросов, который помогает вести диалог по существу и создавать комплексную картину о самочувствии человека. А разработанный речевой модуль позволяет оперативно отслеживать малейшие ухудшения и предупреждать риск развития осложнений, - рассказала первый заместитель директора окружного департамента здравоохранения Мария Захарова.

При малейшем ухудшении самочувствия доктор незамедлительно проведет осмотр пациента на дому. Кстати, некоторые категории граждан осматриваются врачом очно независимо от клинических проявлений болезни: дети до 6 лет, люди старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями, пациенты с высокой температурой и наличием признаков дыхательной недостаточности.

При возникновении вопросов, связанных с коронавирусом, а также для вызова врача на дом, можно обратиться по единому номеру - 122. За прошедшие сутки операторы колл-центра приняли порядка 10 тысяч звонков.