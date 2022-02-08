Ямальцы могут перевести свой бизнес в статус «Социальное предприятие»

Фото: Правительство ЯНАО

Ямальские предприниматели могут перевести свой бизнес в статус «социального». Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Статус «Социальное предприятие» могут получить юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые обеспечивают занятость социально уязвимых категорий граждан, а также оказывают им услуги, реализуют для них товары и производят продукцию. Он открывает доступ к мерам господдержки для социально ориентированного бизнеса. Важно, что статус необходимо подтверждать ежегодно. Заявочная кампания продлится до 30 декабря, - рассказали в ведомстве.

Необходимый пакет документов можно направить при помощи электронного сервиса, ссылка на который размещена на сайте РазвивайБизнес89.рф. Консультации по процедуре оформления статуса оказывают в окружном центре «Мой бизнес» по телефону: 8 800 350 00 89.

По итогам заявочной кампании 2021 года на Ямале зарегистрировано 86 социальных предприятий, 48 из них данный статус присвоен впервые.