Пьяная жительница Мужей, придавившая во сне новорожденную дочь, отделалась ограничением свободы Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале осудили 23-летнюю жительнице села Мужи, обвиняемую в причинении смерти по неосторожности. По сообщению пресс-службы регионального следкома, женщина случайно придавила свою новорожденную дочь во время сна.

- Установлено, что 23 сентября местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, положила рядом с собой новорожденную дочь, а затем, во сне, придавила ее своим телом. В результате проявленной небрежности ребенок скончался, - добавили в ведомстве.

Учитывая все обстоятельства дела, суд приговорил ее к одному году ограничения свободы.