Коронавирус на Ямале, последние новости на 8 февраля 2022 года: скончался один человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на одного человека. Всего с начала пандемии скончались 994 северянина.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 2 166 новых случаев заболевания. На данный момент 712 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 40 из них - в тяжелом состоянии, 7 - находятся на ИВЛ.

В России выявлено 165 643 человека с COVID-19, госпитализировано - 20 185. Всего в стране зарегистрировано 13 147 666 случаев. Излечились от коронавируса 81 188 человек, скончались - 698.