В Новом Уренгое волонтеры за неделю развели более двух тысяч лекарственных наборов

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое волонтеры штаба «Мы Вместе» продолжают помогать людям. Они трудятся в колл-центре, доставляют болеющим лекарства, продукты и вещи первой необходимости, помогают людям из группы риска или тем, кто не может выйти из дома.

- С 29 января по 6 февраля городским волонтерским штабом было доставлено 2 128 лекарственных наборов. В дополнительном колл-центре с 31 января по 6 февраля принято 8 885 звонков, - рассказали в администрации Нового Уренгоя.

Кстати, с начала года количество добровольцев выросло с 40 до 60 человек. Вступить в ряды волонтерского движения могут все желающие.

Обратиться за помощью можно по телефону горячей линии штаба: 94-74-00 или 8-800-200-34-11.