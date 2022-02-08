Коронавирус на Ямале, последние новости на 8 февраля 2022 года: заразились 2 166 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 2 166 человек. С начала периода количество заболевших достигло 89 224.

Из общего числа болеющих 712 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 40 из них - в тяжелом состоянии, 7 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 63 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 9 720. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 2 103 заражения COVID-19, за весь период - 79 504.

Выздоровели за последние сутки 779 человек, с начала пандемии - 66 089.

В России выявлено 165 643 человека с COVID-19, госпитализировано - 20 185. Всего в стране зарегистрировано 13 147 666 случаев. Излечились от коронавируса 81 188 человек, скончались - 698.