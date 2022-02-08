Муравленковские студенты-отличники могут получить стипендию в 10 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

Муравленковские студенты-отличники могут получить стипендию имени основателя города.

- Претендовать на 10 тысяч рублей могут студенты, которые учились очно и на отлично последние 5 семестров. Особое преимущество будет у ребят, активно участвующих в олимпиадах и фестивалях. Научная деятельность и написание статей также станет большим плюсом, - сообщили в городской администрации

Подать документы необходимо до 1 марта в городское управление образования. Узнать более подробную информацию можно по телефону: 56-5-38.