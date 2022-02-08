Житель Лабытнанги, задумавший убить коллегу в подсобке магазина, отправится в тюрьму

Житель Лабытнанги, задумавши убить коллегу в подсобке магазина, отправится в тюрьму Фото: Ольга Крыльцова

В Лабытнанги осудили местного жителя, обвиняемого в покушении на жизнь человека. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, мужчина хотел убить своего знакомого, однако реализовать задуманное ему не удалось.

- Установлено, что в апреле 2021 года обвиняемый, находясь в подсобном помещении магазина, нанес своему знакомому множество ударов клинком, а затем начал избивать руками и ногами. Предотвратила убийство находившаяся рядом женщина, после чего потерпевший сбежал, - уточнили в прокуратуре.

Однако обвиняемый поспешил догнать знакомого. Повалив его на землю, он нанес еще несколько ударов ножом, а также ногами и руками. В итоге мужчина получил тяжкий вред здоровью, но вовремя оказанная медицинская помощь спасала ему жизнь.

Учитывая тот факт, что ранее обвиняемый уже имел проблемы с законом, суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.