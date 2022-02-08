В новоуренгойском аэропорту запустили в тестовом режиме газовую котельную

Фото: аэропорт Новый Уренгой, соцсеть ВКонтакте

В новоуренгойском аэропорту запустили в тестовую эксплуатацию новую котельную. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, в дальнейшем она будет обеспечивать теплом новый пассажирский терминал и все остальные объекты.

- На данный момент к новому сооружению подведен газ и произведен запуск котлов для проведения пусконаладочных работ. Несмотря на тестовый режим работы, в строящийся пассажирский терминал уже начало поступать тепло. В ближайшие несколько месяцев предстоит скрупулезная настройка оборудования и отладка режимов работы. До конца 2022 года новая котельная перейдет на полную мощность, - сообщили в аэропорту.

Напоминаем, что газовую котельную построили в прошлом году в рамках масштабной реконструкции крупнейшего ямальского авиаузла. Она имеет современное оборудование и будет максимально автоматизированной. Ее мощность составит 20 мВт, а КПД - 90%.