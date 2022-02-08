Ямал
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 февраля 2022 5:50

Дмитрий Артюхов поздравил ямальских ученых с профессиональным праздником

Он пожелал благополучия и новых достижений
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Научный центр изучения Арктики

Фото: Научный центр изучения Арктики

Губернатор Дмитрий Артюхов поздравил ямальских ученых с профессиональным праздником, которые ежегодно отмечается 8 февраля.

- Ямал сегодня - передовой край в изучении многих актуальных направлений науки. Специалисты анализируют состояние вечной мерзлоты, наблюдают за флорой и фауной хрупкой природы Арктического Севера, наращивают научный и технологический потенциал, реализуют важнейшие проекты по обеспечению экологической безопасности региона. Их работы мы видим на страницах авторитетных международных изданий. Искренне благодарю все научное сообщество за безграничную преданность своему делу, активную гражданскую позицию, профессионализм и широту интересов, - сказал глава региона.

Также он пожелал ученым здоровья, счастья, стабильности, благополучия, новых открытий и достижений.