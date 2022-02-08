Фото: Научный центр изучения Арктики

Губернатор Дмитрий Артюхов поздравил ямальских ученых с профессиональным праздником, которые ежегодно отмечается 8 февраля.

- Ямал сегодня - передовой край в изучении многих актуальных направлений науки. Специалисты анализируют состояние вечной мерзлоты, наблюдают за флорой и фауной хрупкой природы Арктического Севера, наращивают научный и технологический потенциал, реализуют важнейшие проекты по обеспечению экологической безопасности региона. Их работы мы видим на страницах авторитетных международных изданий. Искренне благодарю все научное сообщество за безграничную преданность своему делу, активную гражданскую позицию, профессионализм и широту интересов, - сказал глава региона.

Также он пожелал ученым здоровья, счастья, стабильности, благополучия, новых открытий и достижений.