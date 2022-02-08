В Салехарде молочную кухню закрыли из-за массовой болезни сотрудников

Фото: Салехардская ОКБ

В Салехарде закрылась молочная кухня. Как сообщили в окружной больнице, это связано с массовой болезнью сотрудников.

- Уважаемые пациенты! С 8 по 14 февраля временно приостанавливается деятельность молочной кухни, в том числе выдача молочной продукции, в связи с массовым заболеванием сотрудников острыми респираторными вирусными инфекциями и коронавирусом, - сообщили в медучреждении.

Напоминаем, что сейчас в ямальских больницах временно сокращено оказание плановой медпомощи. Это связано с тем, что медики вынуждены бросить все силы на борьбу с коронавирусом.

Власти подчеркнули, что данные ограничения носят вынужденный характер. Аналогичные меры были предприняты и в предыдущие периоды усложнения ситуации с распространением коронавируса. Это помогло стабилизировать ситуацию.