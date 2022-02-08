Пуровчанин добился компенсации в миллион рублей за травму на работе

Прокуратура помогла пуровчанину получить компенсацию в миллион рублей за травму на работе Фото: Вера Зенина

Пуровская прокуратура помогла работнику одного из предприятий получить денежную компенсацию за травму на производстве. Как уточнили в пресс-службе регионального ведомства, мужчина упал с крыши, выполняя монтаж кровельного металлического профлиста.

- Установлено, что потерпевший трудился на предприятии в должности монтажника. В марте 2020 года он, во время выполнения работ, получил тяжкий вред здоровью. Причинами несчастного случая стали нарушения требований охраны труда, - добавили в прокуратуре.

Сейчас мужчина все еще проходит лечение и реабилитацию, поэтому не имеет возможности трудиться. В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о взыскании в пользу работника моральной компенсации.

В итоге суд обязал организацию выплатить мужчине 1,2 миллиона рублей.