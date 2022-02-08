Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале открылась уникальная выставка «Ямал. Тепло Арктики». Посмотреть экспозицию можно в районном историко-краеведческом музее до 25 марта.

«Ямал. Тепло Арктики» - это необычная коллекция ямальских историй, которые хранятся в снежных шарах - сувенирах. На выставке представлены 15 экспонатов и фотозона.

Кстати, выставка впечатлила не только северян, но и международное жюри. Экспозиция получила премию «Лучший проект России» за разработанный дизайн. Организатором конкурса является журнал «Проект Россия» - ведущее издание по архитектуре и градостроительству.

Кроме того, выставочный проект получил приз от SEGD (Society for Experiential Graphic Design) в номинации «Экспозиционный дизайн». Это главная американская премия, посвященная современному направлению дизайна UX (user experience design).

Напоминаем, что экспозиция была выполнена к 90-летию округа по заказу регионального правительства совместно с сотрудниками МВК имени И.С. Шемановского и творческой студией «Lorem Ipsum».