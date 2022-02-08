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Общество8 февраля 2022 2:28

В Новом Уренгое стартовал ежегодный конкурс педагогического мастерства

Победители соревнований станут известны 10 февраля
Марина Прохорова
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Фото: администрация Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое стартовал ежегодный конкурс педагогического мастерства. Бороться за победу будут 17 участников в трех номинациях: «Учитель года», «Воспитатель года» и «Педагог дополнительного образования».

- В городской системе образования происходят масштабные перемены, меняется облик образовательных организаций, улучшается материально-техническая база, подключаются интерактивные возможности обучения. И все же новые образовательные технологии не заменят таланта и мастерства педагога, - прокомментировали в администрации.

Конкурсные уроки пройдут на базе средней школы №11, занятия в группах - на базе детского сада «Умка», а методическая мастерская - на базе Дома детского творчества. В этом году творческое состязание организовано в очно-заочном формате.

Победители соревнований станут известны 10 февраля.