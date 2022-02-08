Погода на Ямале на 8 февраля: выглянет солнце

Погода на Ямале на 8 февраля
Фото: Вера Зенина
Во вторник, 8 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, утром - снег. Днем -19, ночью -20. Ветер 5-8 м/с.
Надым: ясно. Днем -21, ночью -22. Ветер 8-11 м/с.
Ноябрьск: ясно. Днем -22, ночью -24. Ветер 7-11 м/с.
Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -24, ночью -25. Ветер 9-11 м/с.
Губкинский: ясно. Днем -24, ночью -26. Ветер 6-8 м/с.
Тарко-Сале: переменная облачность. Днем -24, ночью -26. Ветер 5-7 м/с.
Лабытнанги: пасмурно, утром - снег. Днем -19, ночью -21. Ветер 5-6 м/с.
Муравленко: ясно. Днем -22, ночью -23. Ветер 6-9 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже:
Фото: МЧС России по ЯНАО