Ноябрянин «замуровал» монтажной пеной дверь в квартиру соседа-меломана

Фото: паблик "[LIFE] Независимый Ноябрьск"

Житель Ноябрьска, уставший от выходок шумного соседа, решился на радикальные меры - запенить дверь в его квартиру. Последний каплей стала громкая музыка, которую нерадивый северянин никак не хотел убавлять. Сообщение об этом появилось в 6 февраля в паблике «LIFE Независимый Ноябрьск», сообщает МК-Ямал.

- Уже целый месяц жители одного из многоквартирных домов в Ноябрьске добиваются покоя в собственных квартирах. По их словам, в одну из квартир заехал молодой парень, квартиру он эту снимает, а хозяйка живет на другой квартире в соседнем районе. Несколько дней было спокойно, а вот через неделю начался «тихий» ужас. По словам собственников, парень включал у себя музыку на полную громкость, а на неоднократные замечания вовсе не реагировал, - говорится в публикации.

Чтобы исправить ситуацию, северяне жаловались в полицию, но когда силовики приезжали на вызов, то никаких нарушений зафиксировать не удалось, потому что шуметь запрещено только после десяти часов вечера.

Терпение одного из жильцов закончилось, когда сосед громко включил музыку во время дневного сна его ребенка - малыш проснулся. Сначала мужчина вырубил нерадивому соседу счетчик, но это не помогло. Тогда рассерженный ноябрянин взял монтажную пену и «замуровал» дверь меломана.

Как молодой человек выбрался - автор публикации не сообщает. Однако он отметил, что сейчас пострадавший подсчитывает ущерб.