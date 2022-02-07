В Салехарде откроют центр для брошенных хаски Фото: pixabay.com

В Салехарде появится «Хаски-центр», который будет располагаться на безе городского приюта «Дорога домой». Данную инициативу уже поддержал губернатор Дмитрий Артюхов, сообщает Telegram-канал «Пул 89».

По словам руководителя фонда Сергея Мордвинова, большинство хаски, находящихся в приюте, - бывшие домашние питомцы. Только за новогодние праздники число выброшенных на улицу собак этой породы заметно возросло.

- Мы отлавливаем собак в ДНТ «Север», ДНТ «Надежда». Более того, в магазинах, недавно в «Пятерочке» на Комбинате хаски забрали. Люди там подкармливали ее. Видно, что она была хозяйская. Но хозяина нет. Мы и объявления размещали, и в соцсетях писали, - рассказал Сергей.

Кстати, в новом центре посетители смогут не только пообщаться с животными, но и покататься на упряжках.