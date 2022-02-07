В Губкинском построят ТРЦ с кинотеатром, фуд-кортом и сетевыми магазинами

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсети

Глава Губкинского Андрей Гаранин сообщил радостную новость - в городе появится двухэтажный торговый центр.

- Губкинцы, у меня отличная новость, знаю, что многие этого ждали! В нашем городе планируется строительство большого торгово-развлекательного центра! В таких климатических условиях, где девять месяцев в году зима, такой многофункциональный объект просто необходим, - написал градоначальник в своих соцсетях.

Также он сообщил, что поиски инвестора продолжались два года и завершились успехом. Уже идет оформление земельного участка.

- На первом этаже разместится крупная продуктовая сеть, ведем переговоры с «Лентой». Будут сетевые магазины, кинотеатр, кафе, зона развлечений, - добавил градоначальник.

Чтобы узнать мнение жителей о наиболее необходимых товарах и услугах, Андрей Гаранин предложил губкинцам писать свои пожелания в комментариях на его странице.

Пока в ответах лидируют «Глория Джинс», «Детский мир», «Спортмастер», «Лента» и «Л’Этуаль», а также ресторан «Перчини». Родители активнее всего высказываются за развлечения для детей.