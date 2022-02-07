Коронавирус на Ямале, последние новости на 7 февраля 2022 года: скончался один человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на одного человека. Всего с начала пандемии скончались 993 северянина.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 1 812 новых случаев заболевания. На данный момент 763 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 37 из них - в тяжелом состоянии, 10 - находятся на ИВЛ.

В России выявлена 171 905 человек с COVID-19, госпитализировано - 10 843. Всего в стране зарегистрировано 12 982 023 случая Излечились от коронавируса 55 683 человека, скончались - 609.