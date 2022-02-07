Коронавирус на Ямале, последние новости на 7 февраля 2022 года: заразились 1 812 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 1 812 человек. С начала периода количество заболевших достигло 87 058.

Из общего числа болеющих 763 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 37 из них - в тяжелом состоянии, 10 - находятся на ИВЛ.

Кроме того, за сутки выявлено 139 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 9 657. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 1 673 заражения COVID-19, за весь период - 77 401.

Выздоровел за последние сутки 401 человек, с начала пандемии - 65 310.

В России выявлена 171 905 человек с COVID-19, госпитализировано - 10 843. Всего в стране зарегистрировано 12 982 023 случая Излечились от коронавируса 55 683 человека, скончались - 609.