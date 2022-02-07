Тундровик из Приуральского района, затеявший ссору с поножовщиной, отправится в колонию

Тундровик, затеявший пьяную ссору с поножовщиной, отправится в колонию на десять лет Фото: Ольга Крыльцова

В Пуровском районе осудили 34-летнего тундровика, обвиняемого в покушении на убийство. Как рассказали в региональном следкоме, мужчина повздорил в с родственником, к которому приревновал жену, а затем все закончилось поножовщиной.

- Установлено, что 19 сентября 2021 года между родственниками, проживающими в тундровой местности, произошел конфликт. После длительного употребления спиртного 28-летний хозяин чума (потерпевший) приревновал свою супругу к родственнику, из-за чего ударил женщину. В ответ на его действия обвиняемый несколько раз ткнул потерпевшего ножом, однако убить мужчину он не успел, так как в конфликт вмешался родной брат потерпевшего. Связав нападавшего, он вызвал по рации медицинскую помощь, - уточнили в ведомстве.

Когда обвиняемого все же развязали, он поспешил убежать, а затем целый месяц скрывался на стойбищах местных оленеводов.

После задержания следователи установили, что ранее мужчина уже был неоднократно судим, в том числе за совершение аналогичного преступления.

В итоге суд приговорил тундровика к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.