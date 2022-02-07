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Происшествия7 февраля 2022 7:18

Житель Лабытнанги, едва не зарезавший обидчика своей жены, отправится в тюрьму

Ранее у мужчины уже были проблемы с законом
Марина Прохорова
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Житель Лабытнанги, едва не зарезавший обидчика своей жены, отправится в тюрьму

Житель Лабытнанги, едва не зарезавший обидчика своей жены, отправится в тюрьму

Фото: Ольга Крыльцова

В Лабытнанги осудили 42-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство. Как сообщили в региональном следкоме, 18 апреля 2021 года мужчина отправился встречать свою супругу с работы, но, подойдя к месту, увидел, как жену избивает бывший сожитель.

- Вооружившись ножом, мужчина нанес потерпевшему несколько ударов по различным частям тела. После этого женщина попыталась предотвратить убийство, тем самым дав обидчику убежать. Однако разъяренный мужчина догнал его и продолжил наносить удары, пока не увидел приближающийся автомобиль. После чего, опасаясь быть застигнутым, он покинул место преступления. Пострадавшего удалось спасти, - уточили в ведомстве.

Учитывая тот факт, что ранее мужчина уже был неоднократно судим, суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима.