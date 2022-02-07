Житель Лабытнанги, едва не зарезавший обидчика своей жены, отправится в тюрьму Фото: Ольга Крыльцова

В Лабытнанги осудили 42-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство. Как сообщили в региональном следкоме, 18 апреля 2021 года мужчина отправился встречать свою супругу с работы, но, подойдя к месту, увидел, как жену избивает бывший сожитель.

- Вооружившись ножом, мужчина нанес потерпевшему несколько ударов по различным частям тела. После этого женщина попыталась предотвратить убийство, тем самым дав обидчику убежать. Однако разъяренный мужчина догнал его и продолжил наносить удары, пока не увидел приближающийся автомобиль. После чего, опасаясь быть застигнутым, он покинул место преступления. Пострадавшего удалось спасти, - уточили в ведомстве.

Учитывая тот факт, что ранее мужчина уже был неоднократно судим, суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима.