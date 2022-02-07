Приняв мошенника за сотрудника ФСБ, новоуренгойка лишилась почти двух миллионов

Мошенник, представившийся сотрудников ФСБ, выманил у жительницы Нового Уренгоя почти два миллиона Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1962 года рождения, ставшая жертвой мошенника. Как сообщили в региональном УМВД, аферист несколько дней названивал потерпевшей, представляясь сотрудником ФСБ. В разговоре он сообщил, что в банке произошла утечка информации о клиентах, поэтому ей надо срочно перевести деньги на безопасный счет, чтобы обезопасить их от списания.

- Не заподозрив обмана, северянка выполнила под диктовку перевод средств размере 1 миллиона 759 тысяч рублей на различные абонентские номера. После этого с ней перестали выходить на связь, - добавили в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы.