Жительница Ноябрьска примет участие во Всероссийском конкурсе «Новая Звезда - 2022»

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

Жительница Ноябрьска Валерия Смирнова примет участие во Всероссийском конкурсе «Новая Звезда - 2022». Информацию об этом сообщил глава города Алексей Романов.

Сейчас девушка усердно готовится к этому масштабному творческому состязанию, в котором участвуют артисты из всех регионов страны. Посмотреть выступление ноябрьской исполнительницы можно будет на телеканале «Звезда» в апреле.

Кстати, Валерия - лауреат конкурсов и фестивалей различного уровня. В прошлом году она завоевала Гран-при в XVII конкурсе молодых исполнителей «Песня не знает границ» Уральского федерального округа, а еще стала лауреатом I степени на фестивале-конкурсе патриотической песни «Дорогами поколений».