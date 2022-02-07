На трассе Сургут - Салехард иномарка снесла стоявший на обочине автомобиль с людьми

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла 6 февраля на 944 километре трассы Сургут - Салехард.

- Около 18:15 водитель автомобиля «Ford», не учтя погодные условия и плохую видимость, врезался в стоявшую на обочине машину «ВАЗ», с последующим наездом на пешехода. В результате ДТП пешеход, а также водитель и пассажир отечественного авто госпитализированы, - уточнили в ведомстве подробности случившегося.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 8 аварий, а с начала года 608, в которых один человек погиб и 34 получили травмы.