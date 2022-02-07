Погода на Ямале на 7 февраля: немного похолодает

Погода на Ямале на 7 февраля
Фото: Вера Зенина
В понедельник, 7 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, утром - снег. Днем -20, ночью -23. Ветер 3-6 м/с.
Надым: пасмурно, утром - снег. Днем -20, ночью -22. Ветер 6-8 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность, утром - снег. Днем -19, ночью -23. Ветер 4-7 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно. Днем -23, ночью -25. Ветер 3-4 м/с.
Губкинский: пасмурно. Днем -22, ночью -25. Ветер 2-3 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно. Днем -24, ночью -27. Ветер 1-2 м/с.
Лабытнанги: пасмурно, утром - снег. Днем -21, ночью -23. Ветер 1-3 м/с.
Муравленко: переменная облачность, утром - снег. Днем -20, ночью -24. Ветер 5-6 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже:
Фото: МЧС России по ЯНАО