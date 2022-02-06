На организацию спектаклей на родных языках ямальцам выделят 300 тысяч рублей

Фото с сайта администрации города Надыма

В Ямало-Ненецком автономном округе объявлен конкурс на оказание государственной поддержки фольклорной деятельности коренных малочисленных народов Севера.

В рамках конкурса предусмотрено присуждение 6 премий в размере 50 000 рублей физическим лицам и 300 000 рублей одному участнику – юридическому лицу, сообщает администрация Надыма со ссылкой на окружной департамент по делам КМНС.

Приз можно использовать только на развитие фольклорной деятельности: организацию спектаклей на родных языках, концерты, изготовление костюмов для выступлений, перевод песен и прочее.

Заявки на участие принимают с 7 февраля по 7 апреля 2022 года по адресу: 629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Гаврюшина, д. 17, департамент по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО. Телефоны: 8 (34922) 4-01-24, 4-00-71.