В Салехарде автоволонтеры помогают больным коронавирусом ямальцам

Фото с сайта администрации города Салехарда

Неравнодушные ямальцы в период пандемии продолжают помогать землякам. Все больше жителей Салехарда присоединяется к добровольческому движению. Сейчас в его ряды вступили общественники, работники учреждений, депутаты, обычные горожане.

Только за субботу, 5 февраля, волонтерами доставлено 328 лекарственных наборов, сообщает администрация Салехарда. За один день помочь больным горожанам решили более 50 волонтеров.

Они развозят лекарства людям, заболевшим коронавирусом и находящимся на лечении дома. Не забывают добровольцы и о медиках. Так, приемная мама семерых детишек Танзиля Ахметжанова напекла с самого утра блинчики и отвезла в перинатальный центр.