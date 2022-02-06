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Общество6 февраля 2022 8:23

На Ямале очное обучение школьников возобновят 14 февраля

Детские сады продолжат работу в обычном режиме
Алена Кульмухаметова
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Фото департамента здравоохранения Ямала

Фото департамента здравоохранения Ямала

С 14 февраля на Ямале возобновляется очный режим обучения. Об этом сообщает департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа.

Помимо школьников, к обычному режиму обучения вернутся студенты колледжей и техникумов, а также учреждения дополнительного образования детей.

Детские сады работают в обычном режиме. Стоить напомнить, что ямальские первоклассники с 7 по 12 февраля будут находиться на каникулах.

При этом, ограничения на проведение массовых мероприятий продлены до 19 февраля.

Напомним, на удаленку учащихся первых-восьмых классов, воспитанников детсадов и студентов колледжей отправили 24 января из-за роста количества заболевших коронавирусом.