На Ямале очное обучение школьников возобновят 14 февраля

Фото департамента здравоохранения Ямала

С 14 февраля на Ямале возобновляется очный режим обучения. Об этом сообщает департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа.

Помимо школьников, к обычному режиму обучения вернутся студенты колледжей и техникумов, а также учреждения дополнительного образования детей.

Детские сады работают в обычном режиме. Стоить напомнить, что ямальские первоклассники с 7 по 12 февраля будут находиться на каникулах.

При этом, ограничения на проведение массовых мероприятий продлены до 19 февраля.

Напомним, на удаленку учащихся первых-восьмых классов, воспитанников детсадов и студентов колледжей отправили 24 января из-за роста количества заболевших коронавирусом.