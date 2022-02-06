На Ямале ГИБДД проводит сплошные проверки водителей

Фото с сайта УМВД ЯНАО

Экипажи ДПС ежедневно выявляют водителей, которые управляют автомобилями с глухо затонированными стеклами.

Только с начала 2022 года сотрудниками ГИБДД привлечено к административной ответственности более 40 водителей за подобное нарушение. Как сообщили в УМВД ЯНАО, светопропускание стекол их транспортных средств не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. За нарушение водителю грозит административный штраф в размере 500 рублей. Помимо штрафа водителю выдается требование о снятии тонировки.

Кроме того, некоторые водители устанавливают в своем транспорте каркасные сетки, что незаконно. За такой вид правонарушения предусмотрено предупреждение либо штраф в размере 500 рублей с изъятием решеток.