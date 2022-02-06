Погода на 6 февраля на Ямале: суровые морозы

Восточная Мессояха Фото: Алена Кульмухаметова

В воскресенье, 6 февраля, в Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются морозы от -23 до -32 градусов. Почти на всей территории округа – солнечная погода. Ветер тихий.

В Ноябрьске и Муравленко ожидается переменная облачность и -23-27 градусов. Легкий северо-восточный ветер.

В Губкинском, Тарко-Сале, Надыме и Новом Уренгое похолодает до -27-30 градусов. В течение дня будет ясно. Ветер легкий северный.

В Тазовском синоптики прогнозируют ясную погоду и -26-29 градусов. Слабый северо-западный ветер.

В Красноселькупе будет облачно, столбик термометра покажет -28-30 градусов. Ветер также северо-западный.

В Салехарде, Лабытнанги и Аксарке ожидается переменная облачность и -27-28 градусов. Без ветра.

В Мужах и Яр-Сале будет ясно. Температура воздуха составит -28-32 градуса. Ветер слабый южный.