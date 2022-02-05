Погода на Ямале на 5 февраля: немного похолодает

Погода на Ямале на 5 февраля Фото: Вера Зенина

В субботу, 5 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -20, ночью -24. Ветер 2-3 м/с.

Надым: пасмурно, утром - снег. Днем -17, ночью -18. Ветер 4-6 м/с.

Ноябрьск: пасмурно. Днем -11, ночью -15. Ветер 4-7 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, утром - снег. Днем -17, ночью -19. Ветер 5-6 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром - снег. Днем -14, ночью -16. Ветер 6-9 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, утром - снег. Днем -14, ночью -15. Ветер 5-8 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем -17, ночью -21. Ветер 5-7 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем -14, ночью -15. Ветер 6-9 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже: