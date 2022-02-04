Эксклюзивная премьера детектива «Технарь» состоится в онлайн-кинотеатре KION 16 февраля

Кадр из сериала "Технарь"

У пользователей кинотеатра KION на площадке МТС появилась уникальная возможность посмотреть триллер «Технарь» из линейки KION Originals, эксклюзивная премьера которого состоится 16 февраля.

Работали над созданием картины кинокомпания «Щука» и Первый канал, а режиссером выступил Душан Глигоров. Именно он снял оригинальный сериал KION «Хрустальный», который был признан кинокритиками одним из лучших проектов 2021 года.

Главный герой сериала «Технарь» – талантливый 30-летний программист Одинцов в исполнении Владимира Жеребцова. Это успешный молодой человек, у которого в жизни явно идет белая полоса: у него счастливая семья, большой загородный дом, надежные друзья, готовые прийти на помощь. На работе Одинцова высоко ценят и более чем хорошо платят, обещая время от времени перспективы карьерного роста. Словом, герою можно только позавидовать. Но идеальный мир Одинцова рассыпается на части, когда похищают его жену и ребенка.

Кадр из сериала "Технарь"

Сериал гармонично сочетает элементы драмы, мелодрамы, детектива, а также работает с такими темами как промышленный шпионаж и современные IT-технологии. «Технарь» Душана Глигорова балансирует между увлекательной подачей истории и необычным сеттингом.

Каждую секунду перед главным героем буквально встает вопрос жизни и смерти (как своей, так и членов семьи). Выбор, который предстоит сделать Одинцову, всегда связан с тем, как далеко он готов пойти. В ходе раскрытия сюжета зритель узнает, через что герой может переступить, чтобы спасти и свою семью, и в конечном итоге самого себя.

Чтобы придать картине нужную атмосферу, создатели весьма скрупулезно отнеслись к выбору локаций. Зритель увидит экстерьер и некоторые элементы интерьера московского здания, спроектированного известным французским архитектором Ле Корбюзье. Жена главного героя Ирина окажется в специально созданных декорациях – в помещении для квеста со средневековой комнатой пыток, настоящей дыбой, латами, чучелами животных и живыми крысами.

Кадр из сериала "Технарь"

Часть съемок проходила на настоящем вертолетодроме в поселке Николина гора. Там снимали дом главного героя Одинцова. Это современное здание, «умный дом» из стекла и бетона, полный интересных архитектурных элементов и решений.

Главные роли в сериале «Технарь» исполнили Владимир Жеребцов, Екатерина Олькина и Виктор Добронравов. Также в проекте снялись Федор Лавров, Линда Лапиньш, Олег Тактаров, Кирилл Полухин, Анна Лутцева, Борис Хвошнянский, Анна Бачалова, Владимир Селезнев и другие.