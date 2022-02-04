Погода на Ямале на 4 февраля: снежный день

Погода на Ямале на 4 февраля Фото: Вера Зенина

В пятницу, 4 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -21, ночью -22. Ветер 1-2 м/с.

Надым: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -13, ночью -14. Ветер 2-3 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, утром - снег. Днем -6, ночью -9. Ветер 5-7 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -14, ночью -15. Ветер 4-5 м/с.

Губкинский: пасмурно и небольшой снег. Днем -9, ночью -12. Ветер 3-6 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и небольшой снег. Днем -10, ночью -11. Ветер 3-6 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -20, ночью -21. Ветер 1-2 м/с.

Муравленко: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -8, ночью -11. Ветер 3-4 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже: