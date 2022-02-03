Москва стала лидером по качеству жизни и развитию инфраструктуры

Фото: сайт Сергея Собянина.

Москва заняла первое место в мире по уровню развития городской инфраструктуры и качеству жизни в Индексе (рейтинге) городского процветания, опубликованном Программой ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат), оставив позади крупнейшие города мира.

Столица России стала абсолютным лидером в категории «Развитие инфраструктуры» благодаря таким составляющим качества городской среды, как доступу к электричеству и чистой воде, санитария, доступность врачей, возможность использования интернета и протяженность транспортной сети.

Индекс городского процветания ООН-Хабитат, 2022 год.

Основными показателями, влияющими на качество жизни, стали сильные позиции в высшем и среднем образовании, науке и музейном деле. Также эксперты высоко оценили низкий уровень преступности и высокое качество общественного пространства Москвы.

Индекс городского процветания ООН-Хабитат, 2022 год.

И, наконец, по комплексной оценке городского процветания Москва вошла в ТОП-3 мировых городов, разделив пьедестал с Сингапуром и Торонто.

Индекс городского процветания ООН-Хабитат, 2022 год.

Эксперты ООН-Хабитат поставили своей целью создать универсальный индекс достижений мировых городов, в основе которого лежит идея процветания - высокого качества жизни и равных возможностей для всех горожан в гармонии с окружающей природой. При его расчете не берутся частные оценки (туристов, жителей, предпринимателей и. т. д.).

Индекс городского процветания ООН-Хабитат, 2022 год.

Принятый ООН-Хабитат подход к измерению качества городской жизни очень близок и понятен Москве, потому что во главе программы ее развития лежат интересы и потребности всех жителей города.