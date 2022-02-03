Погода на Ямале на 3 февраля: снежный день

Погода на Ямале на 3 февраля
Фото: Вера Зенина
В четверг, 3 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, утром - снег. Днем -27, ночью -24. Ветер 4-5 м/с.
Надым: пасмурно и снег. Днем -17, ночью -15. Ветер 3-5 м/с.
Ноябрьск: пасмурно и небольшой снег. Днем -10, ночью -8. Ветер 7-10 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -20, ночью -17. Ветер 5-9 м/с.
Губкинский: пасмурно и снег. Днем -14, ночью -12. Ветер 5-6 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -15, ночью -14. Ветер 4-8 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность, утром - снег. Днем -26, ночью -24. Ветер 3-4 м/с.
Муравленко: пасмурно и небольшой снег. Днем -15, ночью -9. Ветер 6-8 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже:
Фото: МЧС России по ЯНАО