Погода на Ямале на 3 февраля: снежный день

Погода на Ямале на 3 февраля Фото: Вера Зенина

В четверг, 3 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, утром - снег. Днем -27, ночью -24. Ветер 4-5 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем -17, ночью -15. Ветер 3-5 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и небольшой снег. Днем -10, ночью -8. Ветер 7-10 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -20, ночью -17. Ветер 5-9 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем -14, ночью -12. Ветер 5-6 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -15, ночью -14. Ветер 4-8 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, утром - снег. Днем -26, ночью -24. Ветер 3-4 м/с.

Муравленко: пасмурно и небольшой снег. Днем -15, ночью -9. Ветер 6-8 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже: