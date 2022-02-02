Погода на Ямале на 2 февраля: к вечеру немного потеплеет

Погода на Ямале на 2 февраля Фото: Вера Зенина

В среду, 2 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -25, ночью -21. Ветер 2-5 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем -23, ночью -20. Ветер 4-5 м/с.

Ноябрьск: облачно. Днем -24, ночью -15. Ветер 4-6 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, утром - снег. Днем -24, ночью -26. Ветер 2-4 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем -25, ночью -22. Ветер 3-4 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, утром - снег. Днем -24, ночью -25. Ветер 2-3 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -25, ночью -22. Ветер 1-3 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем -24, ночью -16. Ветер 3-4 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже: