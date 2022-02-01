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Общество1 февраля 2022 1:54

Погода на Ямале на 1 февраля: до -26 градусов

Ветер умеренный
Марина Прохорова
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Погода на Ямале на 1 февраля

Погода на Ямале на 1 февраля

Фото: Вера Зенина

Во вторник, 1 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, утром - снег. Днем -26, ночью -24. Ветер 3-5 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем -21, ночью -26. Ветер 2-3 м/с.

Ноябрьск: пасмурно. Днем -17, ночью -23. Ветер 3-5 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, утром - снег. Днем -19, ночью -24. Ветер 4-5 м/с.

Губкинский: пасмурно. Днем -20, ночью -21. Ветер 3-6 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, утром - снег. Днем -17, ночью -18. Ветер 3-5 м/с.

Лабытнанги: облачно. Днем -25, ночью -24. Ветер 3-4 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем -19, ночью -24. Ветер 2-4 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО

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