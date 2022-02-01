Погода на Ямале на 1 февраля: до -26 градусов

Погода на Ямале на 1 февраля
Фото: Вера Зенина
Во вторник, 1 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, утром - снег. Днем -26, ночью -24. Ветер 3-5 м/с.
Надым: переменная облачность. Днем -21, ночью -26. Ветер 2-3 м/с.
Ноябрьск: пасмурно. Днем -17, ночью -23. Ветер 3-5 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно, утром - снег. Днем -19, ночью -24. Ветер 4-5 м/с.
Губкинский: пасмурно. Днем -20, ночью -21. Ветер 3-6 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно, утром - снег. Днем -17, ночью -18. Ветер 3-5 м/с.
Лабытнанги: облачно. Днем -25, ночью -24. Ветер 3-4 м/с.
Муравленко: пасмурно. Днем -19, ночью -24. Ветер 2-4 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже:
Фото: МЧС России по ЯНАО