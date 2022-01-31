Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 января 2022 1:54

Погода на Ямале на 31 января: к вечеру похолодает

Ветер умеренный
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Погода на Ямале на 31 января

Погода на Ямале на 31 января

Фото: Вера Зенина

В понедельник, 31 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, утром - снег. Днем -21, ночью -27. Ветер 1-2 м/с.

Надым: пасмурно, утром - снег. Днем -21, ночью -25. Ветер 3-4 м/с.

Ноябрьск: пасмурно. Днем -15, ночью -16. Ветер 5-7 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, утром - снег. Днем -19, ночью -20. Ветер 4-5 м/с.

Губкинский: пасмурно. Днем -17, ночью -18. Ветер 4-5 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, утром - снег. Днем -16, ночью -17. Ветер 3-6 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, утром - снег. Днем -22, ночью -26. Ветер 0-1 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем -16, ночью -17. Ветер 4-5 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО

0