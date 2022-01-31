Погода на Ямале на 31 января: к вечеру похолодает

Погода на Ямале на 31 января
Фото: Вера Зенина
В понедельник, 31 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, утром - снег. Днем -21, ночью -27. Ветер 1-2 м/с.
Надым: пасмурно, утром - снег. Днем -21, ночью -25. Ветер 3-4 м/с.
Ноябрьск: пасмурно. Днем -15, ночью -16. Ветер 5-7 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно, утром - снег. Днем -19, ночью -20. Ветер 4-5 м/с.
Губкинский: пасмурно. Днем -17, ночью -18. Ветер 4-5 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно, утром - снег. Днем -16, ночью -17. Ветер 3-6 м/с.
Лабытнанги: пасмурно, утром - снег. Днем -22, ночью -26. Ветер 0-1 м/с.
Муравленко: пасмурно. Днем -16, ночью -17. Ветер 4-5 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже:
Фото: МЧС России по ЯНАО