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Здоровье30 января 2022 10:04

На Ямале за сутки коронавирусом заразились 1998 человек, один умер

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 30 января 2022
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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На Ямале за сутки коронавирусом заразились 1998 человек, один умер

На Ямале за сутки коронавирусом заразились 1998 человек, один умер

Фото: Татьяна Коркина

По данным на 30 января 2022 года на Ямале за сутки выявили 1998 новых случаев заболевания коронавирусом. Так что общее число заболевших «короной» с начала пандемии перевалило за 72 тысячи человек и составило 72 063 случая. Львиная доля числа заболевших (1937 человек) приходится на муниципальные образования округа, ещё 61 человек заразились на месторождениях и производственных объектах.

Коронавирус на Ямале. Фото: Оперштаб

Коронавирус на Ямале. Фото: Оперштаб

С ковидом и внебольничными пневмониями госпитализированы 546 человек, из них 23 человека находятся в тяжелом состоянии, пятеро – на искусственной вентиляции легких.

Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 62 095 человек, умерло 982 человека (один за сутки).

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