В Новом Уренгое в 2021 году задержали 340 пьяных водителей: 10 ДТП произошло по их вине Фото: Татьяна Коркина

Более 340 пьяных водителей привлекли к административной ответственности в 2021 году полицейские Нового Уренгоя. При этом более 300 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на употребление алкоголя, с участием пьяных водителей произошло 10 ДТП, сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

О том, что по городу катаются пьяные водители, сообщают и сами горожане. Например, в ноябре 2021 года в дежурную часть ОМВД России по Новому Уренгою поступило сообщение от местного жителя. Мужчина сообщил, что на дороге он заметил, предположительно, нетрезвого водителя. На место тут же приехал патруль, который проверил и задержал пьяного водителя.

За информирование полиции о «пьяной езде» заявителю выплатили вознаграждение в размере 4 тысяч рублей, в соответствии с постановлением Правительства ЯНАО от 30 января 2020 года №81-П «О финансировании расходов, связанных с вознаграждением граждан за информирование полиции о правонарушениях и об угрозах общественному порядку».