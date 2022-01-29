70% медиков хотят иметь возможность лечить пациентов с помощью телемедицины

Сегодня телемедицина все более востребована Фото: Александр РОГОЗА

9 из 10 участников встречи на круглом столе «Телемедицина как инструмент повышения доступности и качества медицинской помощи», проходившей в Самарском государственном медуниверситете (СамГМУ) согласны, что в современной работе без дистанционного консультирования не обойтись. 70% из 150 участников проголосовали за возможность ставить диагноз и делать врачебные назначения таким образом. 78% считают, что главной помехой в полноценном использовании технологии — юридические вопросы. Об этом сообщает mkset.ru.

Сегодня телемедицина все более востребована. Ей пользуются при самодиагностике больных с ковидом, при оформлении маршрутных медосмотров и в других случаях. В работе с пациентом задействованы чат-боты.

Так, в Башкирии уже автоматизируют предрейсовые медосмотры. Водитель в кабинете сам проходит медосмотр, и сведения для оценки его состояния автоматизированно попадают к медсестре на компьютер, как бы далеко она ни находилась.

В Самаре же на базе медуниверситета открылся телемедицинский центр для помощи докторам поликлиник. Сейчас в ковидных госпиталях лечебно-профилактических учреждений Самарского государственного медуниверситета тестируют специальные комплексы, разработанные в Институте инновационного развития. Они помогают отслеживать актуальное состояние заболевших, которые не нуждаются в нахождении в стационаре и лечатся амбулаторно.