Коронавирус в ЯНАО, последние новости на 29 января 2022 года: умерли 2 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 29 января 2022 года Фото: Мария Толстихина

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 29 января 2022 года. В Ямало-Ненецком автономном округе заболели еще 1624 человека, умерли двое. Об этом сообщили в Оперативном штабе региона.

За последние сутки в России выявлено 113 122 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 14 570 человек, на 3,7% больше по сравнению с 28 января. Зафиксировано 668 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 30 010 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 11 615 779 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 330 111 летальных исходов, выздоровели 10 189 207 человек.