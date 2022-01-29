Погода в ЯНАО на 29 января 2022 года: ожидается небольшой снег Фото: Мария Толстихина

По сообщению Ямало-Ненецкого ЦГМС на 29 января переменная облачность, небольшой снег, по западу преимущественно без осадков, в отдельных районах изморозь. Ветер ЮЗ 3-8 м/с. Температура ночью -23…-280С, при натекании облачности до -180С, днем -18…-230С.

Русской православной церковью 29 января по новому стилю отмечается поклонение честным веригам святого и всехвального апостола Петра.

Около 42 года апостол Петр по повелению Ирода Агриппы был заключен в темницу за проповедь о Христе Спасителе. В темнице он был связан двумя железными цепями.

Ночью, накануне суда над апостолом, Ангел Господень снял с него эти цепи и чудесно вывел его из темницы. Христиане, услышав о чуде, взяли цепи (вериги) и хранили их как драгоценность.